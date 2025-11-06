В Калининграде стройфирма взыскала 4,3 млн с поставщика некачественной штукатурки

Все новости по теме: Долги
В Калининграде стройфирма взыскала 4,3 млн с поставщика некачественной штукатурки

Арест счетов побудил поставщика возместить убытки, связанные с некачественным товаром. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФССП.

«Строительная организация закупила закупила материалы для выполнения капитального ремонта зданий. Муниципальный заказчик принял работы, но затем выставил претензию к качеству — по фасаду проступили желто-коричневые пятна, похожие на ржавчину. Экспертиза показала, что подтеки стали следствием применения некачественной штукатурки. Исполнитель исправил дефекты за свой счет, но обратился в суд за взысканием убытков в размере 4,3 млн рублей с поставщика штукатурного материала», — рассказали в ведомстве.

Чтобы «простимулировать» поставщика некачественной штукатурки исполнить решения суда, приставы наложили арест на счета фирмы. Мера оказалась действенно: сумма долга в полном объеме поступила на депозитный счет отделения. Денежные средства будут перечислены взыскателю.


Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter