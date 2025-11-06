В Калининграде стройфирма взыскала 4,3 млн с поставщика некачественной штукатурки

Арест счетов побудил поставщика возместить убытки, связанные с некачественным товаром. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФССП.

«Строительная организация закупила закупила материалы для выполнения капитального ремонта зданий. Муниципальный заказчик принял работы, но затем выставил претензию к качеству — по фасаду проступили желто-коричневые пятна, похожие на ржавчину. Экспертиза показала, что подтеки стали следствием применения некачественной штукатурки. Исполнитель исправил дефекты за свой счет, но обратился в суд за взысканием убытков в размере 4,3 млн рублей с поставщика штукатурного материала», — рассказали в ведомстве.

Чтобы «простимулировать» поставщика некачественной штукатурки исполнить решения суда, приставы наложили арест на счета фирмы. Мера оказалась действенно: сумма долга в полном объеме поступила на депозитный счет отделения. Денежные средства будут перечислены взыскателю.