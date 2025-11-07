Еврокомиссия объявила о запрете выдачи россиянам многоразовых виз в страны ЕС

Еврокомиссия объявила о запрете выдачи россиянам многоразовых виз в страны ЕС
Фото: Виталий Невар / «Новый Калининград»
Все новости по теме: Санкции из-за спецоперации и их последствия

Для граждан России ограничена выдача многократных шенгенских виз в страны Европейского союза. Об этом сообщает «Коммерсант».

Полученные ранее многократные визы остаются действительными. Новые заявления от граждан РФ на получение таких виз будут проходить усиленные проверки. Подавать заявления на визу россиянам будет необходимо каждый раз, когда они планируют поездку в ЕС.

Исключения по выдаче многократных виз будут сделаны для независимых журналистов и правозащитников. В заявлении комиссии отмечается, что мера по ограничению выдачи мультивиз россиянам была принята в связи с вооруженными действиями РФ на территории Украины.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter