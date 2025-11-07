Еврокомиссия объявила о запрете выдачи россиянам многоразовых виз в страны ЕС

Для граждан России ограничена выдача многократных шенгенских виз в страны Европейского союза. Об этом сообщает «Коммерсант».

Полученные ранее многократные визы остаются действительными. Новые заявления от граждан РФ на получение таких виз будут проходить усиленные проверки. Подавать заявления на визу россиянам будет необходимо каждый раз, когда они планируют поездку в ЕС.

Исключения по выдаче многократных виз будут сделаны для независимых журналистов и правозащитников. В заявлении комиссии отмечается, что мера по ограничению выдачи мультивиз россиянам была принята в связи с вооруженными действиями РФ на территории Украины.