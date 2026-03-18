АТОР: выдача многократных шенгенских виз россиянам сократилась на 90%

С начала 2026 года доля выданных многократных шенгенских виз россиянам сократилась на 90% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров (АТОР), передают «Ведомости».

По данным туроператоров, в первом квартале 2026 года был зафиксирован рост обращений россиян для выдачи мультивиз в страны Европы. В международном туристическом холдинге РАС Group отметили, что в Испанию и Францию количество запросов на получение виз увеличилось в два раза, в Италию — на 30–40%, а в Грецию и Венгрию — на 10%.

В 50–60% случаев российским туристам выдают двукратные визы, преимущественно под круизы. По данным АТОРа, такие решения принимают в консульствах Италии, Франции, Испании и Греции.

В 2025 году число выданных мультивиз сократилось на 70% по сравнению с 2019 годом. По подсчетам Российского союза туриндустрии, в 2019 г. доля многократных виз составляла более 80%, в 2023-м — 49% (220 900), в 2024-м — 41% (224 000), а по итогам 2025-го рухнула до 9–18% (50 000–99 000).

Напомним, что 7 ноября 2025 года Еврокомиссия запретила выдачу многократных виз туристам из России. Новое правило также распространилось на уже выданные документы, позволяя странам ЕС сокращать срок виз россиян.

Полный запрет на выдачу туристических виз гражданам России сейчас действует в странах Балтии и Скандинавии, Польше, Бельгии, Нидерландах, Исландии, Чехии и Словакии.