Минцифры Калининградской области выделяет 22,6 млн на доступ к VPN-сети

Министерство цифровых технологий и связи Калининградской области заказывает услуги по предоставлению доступа к виртуальной частной сети (VPN). Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

В описании объекта закупки указано 66 адресов, где необходимо подключить сервисы, в том числе 34 МФЦ, министерство образования и министерство молодёжной политики региона. Как отмечается в документации, обеспечение доступа к виртуальной частной сети необходимо для «бесперебойного функционирования объектов, работающих круглосуточно».

Начальная цена договора — 22,6 млн рублей. Заявки на участие в электронном аукционе принимают до 18 ноября, итоги подведут 20 ноября.

