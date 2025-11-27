Власти пояснили, зачем минцифры Калининградской области закупает услуги VPN

Власти пояснили, зачем минцифры Калининградской области закупает услуги VPN

В правительстве региона пояснили, с какой целью минцифры закупает услуги по предоставлению доступа к виртуальной частной сети (VPN). Соответствующую информацию «Новому Калининграду» предоставили в ответ на официальный запрос.

Как говорится в сообщении, технология виртуальных частных сетей используется министерством и иными исполнительными органами «для криптографической защиты служебной информации», а также защищенного подключения удаленных пользователей к ресурсам единой информационно-телекоммуникационной сети правительства региона.

В ответе подчёркивается, что подобные меры, «предусматривающие обеспечение конфиденциальности и целостности служебных данных», реализуются в соответствии требованиями Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК).

При этом обеспечение доступа к конкретным приложениям или сервисам с помощью VPN не предусматривается.

Ранее минцифры региона выделило 22,6 млн рублей на услуги по предоставлению доступа к виртуальной частной сети (VPN). В описании объекта закупки указано 66 адресов, где необходимо подключить сервисы, в том числе 34 МФЦ, министерство образования и министерство молодёжной политики региона.

