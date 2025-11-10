Со Службы ветеринарии требуют 50 тысяч за укушенного бродячей собакой ребенка

Прокурор Немана обратился в суд с иском к Службе ветеринарии Калининградской области. Надзорное ведомство намерено взыскать компенсацию морального вреда в пользу пятилетнего ребенка. Об этом сообщила пресс-служба областного суда.

В начале сентября 2025 года на автостанции Немана бродячая собака среднего размера напала на пятилетнюю девочку, укусив ее за нижнюю губу. Ребенку было назначено лечение. При этом ранее администрация городского округа направляла заявку в Центр для безнадзорных животных на отлов бродячей собаки, однако запрос не выполнен до сих пор. Прокурор просит взыскать в пользу девочки 50 000 рублей.

Иск принят к производству Неманского районного суда, предварительное судебное заседание назначено на 3 декабря.

В Службе ветеринарии от оперативного комментария воздержались. «Новый Калининград» направил официальный запрос.