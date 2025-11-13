Облвласти: в пятницу в Калининграде пройдет акция по профилактике сахарного диабета

Облвласти: в пятницу в Калининграде пройдет акция по профилактике сахарного диабета
Фото: Sjö / Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)
В пятницу, 14 ноября, в Калининграде состоится акция по профилактике сахарного диабета. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

Мероприятие будет проходить с 10 до 14 часов на площади Победы. Любой желающий сможет узнать свой уровень сахара и получить рекомендации по его нормализации. Также можно будет получить консультацию опытного диетолога, который поможет составить правильный рацион и избежать проблем со здоровьем.

Как подчеркивается в сообщении, начальные стадии сахарного диабета, на которых еще можно приостановить патологический процесс, протекают практически бессимптомно: человек не испытывает боли и дискомфорта, единственным способом заподозрить его является определение уровня глюкозы в крови.

