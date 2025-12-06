Ермак о строительстве Дома культуры в Петрово: окончательного решения пока нет

Областные власти пока не могут назвать точные сроки начала строительства Дома культуры в поселке Петрово Гурьевского района. Этот вопрос в данный момент решается на уровне местной администрации. Об этом в эфире ЦУР сообщил министр культуры и туризма региона Андрей Ермак.

«Вопрос довольно-таки известный, уже не один год мы его обсуждаем, есть правительственно-смертная документация по этому Дому культуры. Единственный, скажем так, не совсем позитивный момент, то, что мы подавали этот Дом культуры на финансирование через программу Министерства культуры Российской Федерации, но получили отказ. Там сумма довольно большая, по-моему, чуть больше 200 миллионов рублей. И когда мы уже формировали бюджет 2026 года, там с Гурьевском был большой диалог по поводу того, какие проекты приоритетны, какие не приоритетны. В общем, часть проектов в Гурьевске Алексей Сергеевич [Беспроззванных] обещал профинансировать, а про Дом культуры как раз-таки сказал, что, поскольку мы финансируем вот эту часть проектов, связанных с инфраструктурой по Дому культуры, либо найдите свои деньги, либо нужно будет подавать снова заявку в 2026 году», — пояснил Ермак.

«Поэтому сейчас муниципалитет находится в не совсем окончательно принятом решении, не в окончательной позиции. Сейчас либо найдутся деньги в муниципальном бюджете, найдется финансирование, и начнет финансировать муниципалитет строительство Дома культуры, либо, если он, к сожалению, не найдет эти деньги, тогда заявка снова пойдет в 2026 году в Министерство культуры с тем, чтобы нам выделили деньги на 27-й год. Пока план такой», — подытожил министр.