Погода в Калининградской области 14 ноября

Днём в пятницу, 14 ноября, в Калининградской области ожидается облачная погода, дождь. По данным Гидрометцентра России, температура воздуха составит +11°C. Атмосферное давление — 755 мм, ветер западный, 2 м/с.

Как сообщает Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на побережье в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске днём +10°C, на востоке области +11°С. На всей территории региона прогнозируется умеренный дождь.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в пятницу пасмурно. Температура утром и днём +10°C, вечером +7°C. Влажность составит до 94%, давление — 755 мм.

Как отмечает МЧС Калининградской области, опасные и неблагоприятные метеорологические явления в пятницу, 14 ноября, не прогнозируются. «На территории Калининградской области: облачно с прояснениями. Ночью небольшой, днём местами умеренный дождь. Ветер юго-западный, западный 5-10 м/с, местами 12-14 м/с, вечером северо-западный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью +4…+9°C, днём +5…+10°C. Видимость 4-7 км», — говорится в оперативном ежедневном прогнозе.