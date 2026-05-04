Калининградцам предложили рассмотреть для отпуска Тюмень

Калининградцам, планирующим путешествие по городам России, рекомендовали рассмотреть Тюмень в качестве интересного туристического направления. О нём рассказал министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак на оперативном совещании областного правительства в понедельник, 4 мая.

«Целый ряд направлений интересных, где у нас прямое авиасообщение. С этого года, например, Тюмень — направление, которое может быть интересно не только жителям Тюмени, которые приедут к нам в гости, но и для калининградцев, потому что там действительно очень интересное туристическое предложение. Это и культурно-познавательный туризм, если брать Тобольск, например, или тот же самый город Тюмень, те же самые термальные источники. Поэтому мы рассчитываем, что заполняемость рейса Калининград-Тюмень будет в обе стороны достаточной для того, чтобы этот рейс сохранялся», — отметил Ермак.

Авиакомпания Nordwind начала выполнять регулярные полёты из Тюмени в Калининград 29 апреля.

