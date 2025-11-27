Погода в Калининградской области 27 ноября

Днём в четверг, 27 ноября, в Калининградской области ожидается облачная погода, временами небольшие осадки. По данным Гидрометцентра России, температура воздуха составит +2°C. Атмосферное давление — 761 мм, ветер западный, 1 м/с.

Как сообщает Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на побережье в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске днём +3°C, на востоке области 0°С. На всей территории региона прогнозируют снег, на западной — ещё и небольшой дождь.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в четверг пасмурно, мокрый снег. Температура днём +2°C, вечером +7°C. Влажность составит до 99%, давление — 758 мм.

Как отмечает МЧС Калининградской области, на территории области прогнозируется мокрый снег и дождь, на дорогах местами гололедица.