В Калининградскую область не пустили цветы из Литвы, зараженные трипсом

Все новости по теме: Импорт
В Калининградскую область не пустили цветы из Литвы, зараженные трипсом

В партии срезанных цветов из Литвы выявили карантинного вредителя. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Калининградской области.

Цветы в количестве 70 тыс. штук ввезли в Калининградскую область автотранспортом в сопровождении фитосанитарного сертификата. Должностные лица совместно со специалистами калининградского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ» провели мероприятия по карантинному фитосанитарному контролю, включающие в себя досмотр партии и транспортного средства, а также отбор образцов и проведение лабораторных экспертиз.

Согласно заключению о карантинном фитосанитарном состоянии продукции, в срезах танацетума выявили карантинный для ЕАЭС объект — западный цветочный трипс. В целях предупреждения распространения карантинного объекта на территории РФ выпуск подкарантинной продукции запретили. 25 срезанных цветов направили на уничтожение.

«С начала года в срезанных цветах выявлено 107 случаев заражения западным цветочным трипсом, заражено 7595 штук. Зараженные цветы направлены на уничтожение», — добавила пресс-служба ведомства.

Telegram | MAX


Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter