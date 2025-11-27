В Калининградскую область не пустили цветы из Литвы, зараженные трипсом

В партии срезанных цветов из Литвы выявили карантинного вредителя. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Калининградской области.

Цветы в количестве 70 тыс. штук ввезли в Калининградскую область автотранспортом в сопровождении фитосанитарного сертификата. Должностные лица совместно со специалистами калининградского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ» провели мероприятия по карантинному фитосанитарному контролю, включающие в себя досмотр партии и транспортного средства, а также отбор образцов и проведение лабораторных экспертиз.

Согласно заключению о карантинном фитосанитарном состоянии продукции, в срезах танацетума выявили карантинный для ЕАЭС объект — западный цветочный трипс. В целях предупреждения распространения карантинного объекта на территории РФ выпуск подкарантинной продукции запретили. 25 срезанных цветов направили на уничтожение.

«С начала года в срезанных цветах выявлено 107 случаев заражения западным цветочным трипсом, заражено 7595 штук. Зараженные цветы направлены на уничтожение», — добавила пресс-служба ведомства.

