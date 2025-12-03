В почте рассказали, сколько посылок отправляют и получают жители Калининграда

Всего за 10 месяцев 2025 года почта России обработала в Калининградской области около 15 млн почтовых отправлений. Ежемесячно жители региона получают и отправляют около 1,5 млн писем и посылок. Об этом сообщила пресс-служба почты.

Чаще всего посетители почтовых отделений приходили, чтобы отправить и получить простую и заказную письменную корреспонденцию. Всего сотрудники почты обработали 13,3 млн писем, из которых около 5,6 млн пришлось на простые письма, а 7,7 млн — на заказные и с объявленной ценностью. Количество входящих и исходящих простых писем примерно одинаковое, но при этом число полученных жителями региона заказных писем в 2,5 раза больше,чем отправленных.

Вторыми по популярности идут посылки. С начала года сотрудники почты обработали около 1,2 млн таких отправлений. При этом получали посылки жители региона в два раза чаще, чем отправляли.

Спросом также продолжают пользоваться услуги курьерской службы. С начала года жители области получили и отправили более 410 тыс. экспресс-отправлений (EMS), в том числе международных.