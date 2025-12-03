В почте рассказали, сколько посылок отправляют и получают жители Калининграда

В почте рассказали, сколько посылок отправляют и получают жители Калининграда

Всего за 10 месяцев 2025 года почта России обработала в Калининградской области около 15 млн почтовых отправлений. Ежемесячно жители региона получают и отправляют около 1,5 млн писем и посылок. Об этом сообщила пресс-служба почты. 

Чаще всего посетители почтовых отделений приходили, чтобы отправить и получить простую и заказную письменную корреспонденцию. Всего сотрудники почты обработали 13,3 млн писем, из которых около 5,6 млн пришлось на простые письма, а 7,7 млн — на заказные и с объявленной ценностью. Количество входящих и исходящих простых писем примерно одинаковое, но при этом число полученных жителями региона заказных писем в 2,5 раза больше,чем отправленных.

Вторыми по популярности идут посылки. С начала года сотрудники почты обработали около 1,2 млн таких отправлений. При этом получали посылки жители региона в два раза чаще, чем отправляли.

Спросом также продолжают пользоваться услуги курьерской службы. С начала года жители области получили и отправили более 410 тыс. экспресс-отправлений (EMS), в том числе международных.


Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter