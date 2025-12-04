На сопровождение системы «Электронный бюджет» направляют 36 млн рублей

Минцифры выделяет 36 млн рублей на сопровождение ГИС Калининградской области «Электронный бюджет» в 2026 году. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

Способ проведения закупки — электронный аукцион. Заявки на участие принимают до 11 декабря, итоги подведут 15 декабря.

Как отмечается в описании объекта закупки, Государственная информационная система Калининградской области «Электронный бюджет» предназначена для автоматизации процессов управления финансами региона и организации единого информационного пространства для всех участников финансового процесса. ГИС автоматизирует в том числе ведение реестра расходных обязательств Калининградской области, реестра источников доходов областного бюджета, организацию исполнения бюджета и т.д.

Согласно техзаданию, сопровождение системы предусматривает «обеспечение надёжного, бесперебойного ее функционирования, включающее обновление компонентов» и «расширение функциональных возможностей».