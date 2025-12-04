На сопровождение системы «Электронный бюджет» направляют 36 млн рублей

Все новости по теме: Госзакупки
На сопровождение системы «Электронный бюджет» направляют 36 млн рублей

Минцифры выделяет 36 млн рублей на сопровождение ГИС Калининградской области «Электронный бюджет» в 2026 году. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

Способ проведения закупки — электронный аукцион. Заявки на участие принимают до 11 декабря, итоги подведут 15 декабря.

Как отмечается в описании объекта закупки, Государственная информационная система Калининградской области «Электронный бюджет» предназначена для автоматизации процессов управления финансами региона и организации единого информационного пространства для всех участников финансового процесса. ГИС автоматизирует в том числе ведение реестра расходных обязательств Калининградской области, реестра источников доходов областного бюджета, организацию исполнения бюджета и т.д.

Согласно техзаданию, сопровождение системы предусматривает «обеспечение надёжного, бесперебойного ее функционирования, включающее обновление компонентов» и «расширение функциональных возможностей».

Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter