Погода в Калининградской области 4 декабря

Днём в четверг, 4 декабря, в Калининградской области ожидается переменная облачность. По данным Гидрометцентра России, температура воздуха составит +4°C. Атмосферное давление — 761 мм, ветер юго-восточный, 3 м/с.

Как сообщает Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на побережье в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске днём +2°C, на востоке области +3°С. На всей территории региона осадки не прогнозируются.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в четверг пасмурно. Температура утром +2°C, днём и вечером +4°C. Влажность составит до 97%, давление — 762 мм.

Как отмечает МЧС Калининградской области, на территории Калининградской области в четверг облачно, без существенных осадков. «Ветер южной четверти 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0...+4 градуса Цельсия, днём +2...+5 градусов Цельсия. Видимость 4-7 км», — говорится в прогнозе.