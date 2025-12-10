В Центральном парке Калининграда разрешили вырубить 29 деревьев

Власти Калининграда разрешили вырубить в Центральном парке 29 деревьев. Соответствующая информация размещена на сайте горадминистрации.

Порубочный билет выдан МБУ «Дирекция ландшафтных парков» 9 декабря в целях реконструкции зелёных насаждений. Срок его действия — до 30 октября 2026 года. Вырубка запланирована на части земельного участка с кадастровым номером 39:15:111019:372. Сохранить необходимо 47 деревьев. Сносу подлежат 24 ясеня, 4 клёна и одна ольха. Площадь вырубаемых зелёных насаждений — 241 кв.м. Проектом компенсационного озеленения предусмотрена посадка 29 деревьев на том же земельном участке: дубов, буков, берёз, грабов и черёмухи. Компенсационная стоимость не взимается.

Весной в Центральном парке разрешили провести вырубку аварийных деревьев.