Корпорация развития о «Доме пожарных»: формируем документацию

Корпорация развития Калининградской области подтвердила подготовку к консервации «Дома пожарных» на Литовском валу — это действующий объект реконструкции, где сейчас приоритетом является обеспечение безопасности и сохранности сооружений. Об этом говорится в официальном ответе Корпорации на запрос «Нового Калининграда».

По информации Корпорации, сформирован курс на проектную подготовку: ведется разработка конкурсной документации для полного комплекса работ по консервации. Предполагаются инженерные и геодезические изыскания, обследование конструкций и проработка технических решений по укреплению здания. Одновременно продолжается правовая стадия расторжения соглашения с прежним инвестором — проводится оценка возникших обязательств. Также уже начат поиск нового инвестора, который возьмет на себя дальнейшую реализацию проекта.

«Процесс переведён в проектную и правовую плоскость. Все дальнейшие шаги по консервации и возможному восстановлению зданий будут осуществляться строго в соответствии с утвержденной проектной и сметной документацией, что гарантирует прозрачность, законность и безопасность», — подчеркнули в Корпорации.

Организация заверила, что держит ситуацию «на особом контроле» и будет информировать общественность по мере продвижения работ.

Напомним, в октябре этого года Корпорация развития области сообщила «Новому Калининграду» о решении расторгнуть договор с инвестором «Дома пожарных» — компанией «Сегмент-Регион». Контракт разрывается в одностороннем порядке из-за нарушения условий соглашения. Тогда же корпорация заявляла о начале оценки текущего состояния объекта и намерении приступить к поиску нового инвестора, готового восстановить комплекс с учетом его исторической ценности.

В сентябре 2024 года года инвестору и подрядчикам «Дома пожарных» были направлены претензии из-за низких темпов работ по реконструкции. Арендатор ООО «Сегмент-Регион» рассказал городским властям, что на тот момент внутри здания выполнялись монолитные работы по укреплению каркаса, противоаварийные работы по предотвращению затопления фундамента и стены жилого дома № 55 по Литовскому валу. Помимо этого, подрядная организация вела восстановление исторической кирпичной кладки на фасаде, очищала её от граффити, налётов бетона и раствора. Кроме того, тогда же велось очищение внутриплощадочных сетей ливневой канализации.

«Корпорация развития Калининградской области подтверждает недостаточный темп проведения этих работ, поэтому инициатору проекта и подрядным организациям направлены претензии», — заявляли горвласти.

В октябре 2023 года Андрей Толмачев, возглавлявший на тот момент Корпорацию развития Калининградской области, сообщил, что работы по реконструкции «Дома пожарных» на Литовском валу в Калининграде пока идут по графику: «В нашем плане, что 2024-2025 годы — это, соответственно, активная фаза стройки и уже ввод в эксплуатацию этого объекта».

Крышу на «Доме пожарных» начали разбирать в октябре 2023 года. Разрешение на реконструкцию здания инвестор получил в марте 2023 года, оно действует до 14 февраля 2026 года.

Проект реконструкции «Дома пожарных» был одобрен областным градостроительным советом в августе 2021 года. В соответствии с ним часть помещений здания займут «лофт-офисы», первые этажи отдадут под торговлю и общепит. Для прохода пешеходов вдоль Московского проспекта архитекторы спроектировали галерею.

Здание «Дома пожарных» решили передать Корпорации развития области в 2018 году.

