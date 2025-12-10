НСПК: карты «Мир» с истекшим сроком действия продолжат работать

Все новости по теме: Банки и финансы
НСПК: карты «Мир» с истекшим сроком действия продолжат работать

Банки договорились, что карты «Мир» с истекшим сроком действия продолжат работать на постоянной основе, за незначительным исключением. Это позволит людям самостоятельно и планово решать вопрос о замене карт. Соответствующее решение было принято советом участников и пользователей платежного рынка при НСПК. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

«Сегодня продление — исключительно сервисная необходимость, направленная на удобство граждан и снижение нагрузки на банковскую инфраструктуру», — отметил генеральный директор НСПК Дмитрий Дубынин.

Он напомнил, что такая возможность впервые появилась в период пандемии, когда люди не могли посещать отделения банков. Тогда НСПК и банки разработали технологические решения, обеспечивающие безопасную работу карт «Мир» после истечения срока действия.

При этом НСПК планирует ограничить количество операций в отложенных и офлайн-режимах по картам «Мир» с прошедшим сроком действия до 2,5% к 2028 году, а затем постепенно снижать этот показатель до полного прекращения таких транзакций к 2030 году. К таким операциям относится, например, оплата проезда в транспорте или покупка товаров на борту самолета — там, где банк не может проверить транзакцию в режиме реального времени.

В НСПК также рекомендуют своевременно блокировать и уничтожать утерянные карты с истекшим сроком из-за ее несанкционированного использования.

«К 2030 году части держателей таких карт „Мир“, которые проводят операции в отложенном или офлайн-режиме, все же придется заменить их на новые. Однако постепенный переход позволит обновить карты плавно и без лишних сложностей», — заключил гендиректор НСПК.


Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter