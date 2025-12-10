НСПК: карты «Мир» с истекшим сроком действия продолжат работать

Банки договорились, что карты «Мир» с истекшим сроком действия продолжат работать на постоянной основе, за незначительным исключением. Это позволит людям самостоятельно и планово решать вопрос о замене карт. Соответствующее решение было принято советом участников и пользователей платежного рынка при НСПК. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

«Сегодня продление — исключительно сервисная необходимость, направленная на удобство граждан и снижение нагрузки на банковскую инфраструктуру», — отметил генеральный директор НСПК Дмитрий Дубынин.

Он напомнил, что такая возможность впервые появилась в период пандемии, когда люди не могли посещать отделения банков. Тогда НСПК и банки разработали технологические решения, обеспечивающие безопасную работу карт «Мир» после истечения срока действия.

При этом НСПК планирует ограничить количество операций в отложенных и офлайн-режимах по картам «Мир» с прошедшим сроком действия до 2,5% к 2028 году, а затем постепенно снижать этот показатель до полного прекращения таких транзакций к 2030 году. К таким операциям относится, например, оплата проезда в транспорте или покупка товаров на борту самолета — там, где банк не может проверить транзакцию в режиме реального времени.

В НСПК также рекомендуют своевременно блокировать и уничтожать утерянные карты с истекшим сроком из-за ее несанкционированного использования.

«К 2030 году части держателей таких карт „Мир“, которые проводят операции в отложенном или офлайн-режиме, все же придется заменить их на новые. Однако постепенный переход позволит обновить карты плавно и без лишних сложностей», — заключил гендиректор НСПК.