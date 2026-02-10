На трамвайные перевозки пассажиров с апреля по июнь выделяют более 129 млн

На обслуживание трамвайных маршрутов № 3 и № 5 с апреля по июнь направляют более 129 млн. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.



Согласно документации, на маршрут № 3 «Южный вокзал — Парк Центральный» предусмотрено 51,6 млн рублей. В период с 1 апреля по 30 июня 2026 года подрядчику предстоит выполнить более 12 285 рейсов с общим пробегом почти 102 тыс. км. Максимальное количество трамваев на линии составит 8 единиц, ещё один предусмотрен в качестве резервного.

На обслуживание маршрута № 5 «ул. Дюнная — ул. Бассейная» планируется направить 78,1 млн рублей. Протяжённость маршрута составляет 21,2 км. За три месяца на линии должны выполнить более 14 567 рейсов с общим пробегом свыше 154 тыс. км. Максимальный выпуск трамваев на маршрут составит 12 единиц. Ещё два трамвая — в резерве.

В обоих случаях речь идёт об оказании услуги по регулярным перевозкам пассажиров трамваем. Пассажирские перевозки трамваем в Калининграде осуществляет МКП «Калининград-ГорТранс». Закупки не предполагают приобретение нового подвижного состава или модернизацию трамвайной инфраструктуры — средства направляются на обеспечение работы маршрутов и выполнение запланированного объёма перевозок.

Ранее сообщалось о значительном росте объёмов перевозки пассажиров калининградским трамваем за последние шесть лет. Такие данные пресс-служба горадминистрации предоставила сообществу «Калининградский трамвай».

«За 2025 год трамваи перевезли почти 6,4 млн пассажиров, что в 2,5 раза больше, чем шесть лет назад, — отмечает администратор паблика, ссылаясь на инфографику мэрии Калининграда. — Запуск маршрута № 3 стал значимым, но не единственным фактором роста. Доля трамвая во всём объеме перевозок общественным транспортом за пять лет выросла с 4,4% до 7,3%».

Сообщество отмечает, что в 2025 году было зафиксировано некоторое проседание числа перевезенных пассажиров трамвайным маршрутом № 5 (на него приходится две трети трамвайного пассажиропотока). Если сравнивать с предыдущим годом, что оно снизилось с 4,36 до 4,23 млн человек. Однако эксперты утверждают, что обусловлено это «длительным совмещением с маршрутом № 3 в период ремонта путей».

«И даже в этих обстоятельствах перевозки маршрутом № 5 за пять лет увеличились на 64%», — добавляют в сообществе.