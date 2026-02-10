Янтарный комбинат представил новую технологию обработки камня поталью

Калининградский янтарный комбинат разработал технологию нанесения потали на балтийский янтарь. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

Как уточнили на комбинате, специалисты создали новую коллекцию украшений, в которой декоративный материал, имитирующий золото и серебро, впервые применили в сочетании с янтарем. Поталь — это тонкий сплав меди с цинком или алюминием, позволяющий добиться визуального сходства с сусальным золотом и серебром. Ею декорированы кольца и подвески в форме янтарных сердец из светлого и темного камня.

По данным предприятия, новая технология обеспечивает тонкое и равномерное покрытие: хлопья потали наносятся на янтарь вручную с помощью кисти и специального клеевого состава, после чего изделие лакируется и сушится под ультрафиолетом. Толщина покрытия составляет около 20 микрон.

«Новая технология позволяет наносить поталь прямо на янтарь, не повреждая камень. Сплав не содержит драгоценных металлов, при этом визуально покрытие неотличимо от позолоты и серебрения, а себестоимость изделий снижается вдвое. Кроме того, метод открывает новые возможности для дизайнеров изделий с балтийским самоцветом», — отметила заместитель генерального директора по ювелирному производству и коммерческой деятельности комбината Майя Скворцова.

В пресс-службе добавили, что поталь также применяют при создании сувениров. В частности, декоративный сплав использован в скульптуре «Тигрица с тигренком» из темного прессованного янтаря, где с его помощью выполнены светло-золотистые полоски.