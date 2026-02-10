Литва хочет усилить контроль за транзитом в Калининград за счет ЕС

Власти Литвы хотят усилить контроль за российскими поездами, следующими в Калининград, заявил министр внутренних дел балтийской республики Владислав Кондратович. Власти также рассчитывают получить помощь со стороны ЕС. Об этом сообщает «Sputnik Литва».

Кондратович напомнил, что в прошлом году был зафиксирован один случай побега из транзитного поезда, когда россиянин 2004 года рождения спрыгнул с транзитного поезда Адлер — Калининград. Инцидент произошел в середине июня. Через некоторое время гражданина России задержали в третьей стране. «У нас был только один подобный случай. Больше таких попыток не наблюдалось, и, скорее всего, принятые дополнительные меры безопасности сработали. Надеюсь, в будущем подобных инцидентов не будет», — сказал министр.

Глава МВД также уточнил, что россиянин до сих пор не экстрадирован в Литву. Более того, эта процедура может занять «некоторое время».

После побега россиянина полномочия литовских служб были обновлены и теперь предусматривают комплексный контроль транзитных поездов со стороны полиции, пограничников и сотрудников Службы общественной безопасности: «Ранее каждая служба отвечала только за свою часть работы, и мы видели, что существовали серые зоны, где можно было избежать ответственности или совершить какое-либо противоправное действие».

При этом министр признал, что «многие инфраструктурные решения» по контролю за российскими поездами только предстоит выполнить. «Это включает в себя дополнительные камеры вдоль маршрута (поезда), а также дополнительные системы, которые будут информировать полицию о возможном открытии дверей и других противоправных действиях. Мы реализуем весь этот план в течение года, — пообещал Кондратович. — Мы также обратились в Европейскую комиссию за финансированием и надеемся, что в новых траншах получим соответствующие средства для обеспечения безопасности этого маршрута».