Рольбинов: во время режима повышенной готовности без света оставались 25 тыс. человек

В период действия режима повышенной готовности в Калининградской области без электроэнергии оставались около 25 тысяч человек. Об этом сообщил заместитель председателя правительства региона Александр Рольбинов во время оперативного совещания в понедельник, 9 февраля.

«С 08:00 30 января до 09:00 5 февраля территориальными системными организациями Калининградской области был введен режим повышенной готовности», — отметил Рольбинов. По его словам, за время действия режима были обесточены 562 трансформаторные подстанции и 123 социально значимых объекта, а также произошло отключение «порядка 25 тысяч человек в 167 населённых пунктах». Среднее время устранения технологического нарушения составило 3 часа 9 минут, резервные источники электроснабжения в этот период не были задействованы.

«Основными причинами аварийных отключений энергосистем являлось сочетание неблагоприятных метеорологических условий, включающих тот самый замерзающий дождь, снег, образование льда на линиях электропередачи, и продолжительное пребывание суточных температур на уровне ниже 10°C, что привело к существенному увеличению нагрузки на энергообъекты в связи с тем, что люди перешли на систему обогрева, — подчеркнул он.

Замгубернатора Валерий Шерин отметил, что в части энергетики необходимо провести дополнительный аудит технологических подключений: «Вот по Зеленоградску мы с чем столкнулись: мы достаточно долго выясняли, какое же у нас точное количество отключённых абонентов. Почему это произошло? Значит, были данные „Янтарьэнерго“, были данные муниципалитета, но фактическое количество абонентов оказалось больше, чем то, что было на абонентских договорах. Обнаружены самовольные врезки. Это приводит к некорректному расчёту сил и средств, которые нам необходимо туда доставить, чтобы запитать абонентов».

По его словам, из-за подобных врезок в Зеленоградск пришлось доставлять дополнительные источники питания. Плата за электроэнергию при этом не поступала, отметил Шерин. «Сколько у нас таких по региону самовольных врезок в электросети будем разбираться в летний период», — сказал он.