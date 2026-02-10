Калининградские армрестлеры завоевали две золотые медали Кубка мира

В Ташкенте прошёл турнир Кубка мира по армрестлингу. Участие в нем приняли 300 сильнейших рукоборцев из 28 стран мира. В числе золотых медалистов были калининградские спортсмены, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Елена Кульпина стала победительницей соревнований в борьбе на правой руке в весовой категории до 90 кг, обыграв в решающих схватках представительниц Украины Руслану Симоненко и Елизавету Морозову. В борьбе на левой руке калининградка оказалось третьей.

На счету ветерана калининградского армрестлинга Алексея Акулина золотая и серебряная награды в весовой категории до 70 кг. Ещё одну серебряную медаль завоевала Наталья Ворон, также боровшаяся в этой категории.

Отмечается, что все спортсмены являются воспитанниками заслуженного тренера России Сергея Попова. «В этом году сборная области уже отличилась на чемпионате Северо-Западного федерального округа России, заняв третье общекомандное место», — говорится в сообщении.

