УФСБ: жителя Калининградской области подозревают в призывах к терроризму

УФСБ по Калининградской области возбудило уголовное дело в отношении жителя региона 1959 года рождения, подозреваемого в публичных призывах к террористической деятельности и действиям против безопасности государства. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, фигурант размещал в одном из Telegram-каналов комментарии с оправданием деятельности террористических организаций «Русский добровольческий корпус» (признан запрещенной в РФ экстремистской и террористической организацией) и «Азов» (признан запрещенной в РФ экстремистской и террористической организацией), а также призывами к оказанию финансовой помощи вооруженным силам Украины. Его действия квалифицированы по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ и п.п. «в», «д» ч. 2 ст. 280.4 УК РФ.

Как отметили в УФСБ, противоправная деятельность была выявлена и пресечена в ходе оперативно-разыскных мероприятий. Максимальное наказание по указанным статьям предусматривает до семи лет лишения свободы.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов продолжают оперативные и следственные действия для установления всех обстоятельств дела. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.