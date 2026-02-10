УФСБ: жителя Калининградской области подозревают в призывах к терроризму

УФСБ: жителя Калининградской области подозревают в призывах к терроризму
Фото: «Новый Калининград»
Все новости по теме: Криминал

УФСБ по Калининградской области возбудило уголовное дело в отношении жителя региона 1959 года рождения, подозреваемого в публичных призывах к террористической деятельности и действиям против безопасности государства. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, фигурант размещал в одном из Telegram-каналов комментарии с оправданием деятельности террористических организаций «Русский добровольческий корпус» (признан запрещенной в РФ экстремистской и террористической организацией) и «Азов» (признан запрещенной в РФ экстремистской и террористической организацией), а также призывами к оказанию финансовой помощи вооруженным силам Украины. Его действия квалифицированы по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ и п.п. «в», «д» ч. 2 ст. 280.4 УК РФ.

Как отметили в УФСБ, противоправная деятельность была выявлена и пресечена в ходе оперативно-разыскных мероприятий. Максимальное наказание по указанным статьям предусматривает до семи лет лишения свободы.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов продолжают оперативные и следственные действия для установления всех обстоятельств дела. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter