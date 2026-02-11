Власти снова ищут подрядчика на строительство берегозащитных сооружений в Филино

«Балтберегозащита» снова ищет подрядчика для строительства противооползневых и берегозащитных сооружений в районе посёлка Филино. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Заявки на участие в электронном аукционе принимают до 18 февраля, итоги подведут 20 февраля. Окончить работы необходимо не позднее 30 сентября 2027 года, ввести объект в эксплуатацию — не позднее 30 октября следующего года.

Первую попытку найти подрядчика для строительства противооползневых сооружений в районе Филино и Гаузупского ручья власти предприняли в январе текущего года. Заявки на участие в аукционах по обеим закупкам поданы не были. Новые торги на строительство в районе Гаузупского ручья ещё не объявили.

В мае 2023 года на строительство противооползневых сооружений в районе Гаузупского ручья было выделено 519,8 млн рублей. Работы должны были начаться в 2025, а завершиться — в 2026 году. Победителем торгов на разработку проектной документации изначально было признано калининградское ООО «КДС-монтаж», снизившее максимальную стоимость работ с 14 до 6 млн рублей, однако подрядчик позже был признан уклонившимся от заключения контракта. В итоге был выбран другой исполнитель — ООО «Асгард», предложившее цену 8,6 млн рублей. Согласно акту обследования берега, он подвержен «абразионно-обвальным процессам, которые приводят в разрушению берегового откоса», высота разрушений — 32-40 метров. В ноябре 2023 года проект строительства противооползневых сооружений в районе Гаузупского ручья в Светлогорске был одобрен историко-художественной экспертизой. Госэкспертиза выдала положительное заключение в апреле 2024 года.

«На оползнеопасных склонах между спуском с ул. Московской и ручьём планируется выполнить противооползневую защиту на площади 28,9 тыс. кв. м. Кроме того, в основании абразионных склонов на данном участке построим 565 метров новых берегозащитных сооружений», — сообщали ранее в «Балтберегозащите».

Проект строительства берегозащитных и противооползневых сооружений в посёлке Филино получил положительное заключение государственной экспертизы в мае 2024 года. Предполагается, что площадь защищённого склона составит 16410 кв. метров, а протяжённость берега — 579 метров. В 2023 году региональный минстрой планировал выделить на работы по берегоукреплению в Филино 304,8 млн рублей, их них 18,9 млн — стоимость проектирования. Сообщалось, что строительство должно начаться в 2025 году, а завершиться — в 2026-м.