Сближения случайны: в Доме китобоя пройдет лекция «Роман и наука»

Дом китобоя приглашает посетить лекцию кандидата философских наук, научного руководителя Центра исследования русской мысли Андрея Тесли «Роман и наука» (16+). Встреча пройдёт 17 февраля в рамках цикла «Философия истории: история». Информация об этом размещена в телеграм-канале музея.

«Для XX века роман и наука — понятия, если и не противоположные, то весьма далекие. Сближения между ними случайны, в смысле необязательности. Роман может позаимствовать свой сюжет у науки, наука может и должна избирать роман предметом своего изучения, но и только. Впрочем, в XXI веке все вновь сильно переменилось — и в философском трактате видят род романа, но это обычно не служит к похвале философии, а скорее лишь усиливает сомнения в ее способности сказать нечто общеобязательное», — следует из анонса.

Для «истории исторического знания и исторического чувства» роман играет уникальную роль, отмечают в Доме китобоя. Во многом история рождается под влиянием романов Вальтера Скотта, а исторический роман в свою очередь становится прородителем большого романа XIX века, который «вытеснит исторический роман» как жанр на глухую окраину«: «Об этих приключениях идей, текстов и жанров и пойдет разговор».

Начало запланировано на 18:30. Вход — 300 руб.