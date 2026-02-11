В Правдинске взыскана компенсация в пользу девочки, которую у школы покусала собака

В Правдинске взыскана компенсация в пользу девочки, которую у школы покусала собака
Фото пресс-службы областного суда
Все новости по теме: Безопасность

В Правдинске суд взыскал компенсацию морального вреда со Службы ветеринарии Калининградской области и местной школы в пользу 10-летней девочки, пострадавшей от укуса бродячей собаки на территории образовательного учреждения. Ранее компенсацию отсудили родители 12-летнего мальчика, который в тот же день также был искусан собакой у школы. Об этом сообщила пресс-служба областного суда.

Как уточнили «Новому Калининграду» в пресс-службе, в январе 2025 года около 14 часов девочка и мальчик находилась на территории школы в Правдинске, когда на них напало бездомное животное. Мальчика собака укусила за левую руку, бедро и подбородок, а девочку — за левую руку. Пострадавшим были причинены телесные повреждения, им пришлось проходить профилактическое лечение.

Суд установил, что в качестве уполномоченного органа, осуществляющего деятельность по обращению с животными без владельцев на территории Калининградской области, определена Служба ветеринарии Калининградской области. Кроме того, компенсацию морального вреда обязано выплатить и образовательное учреждение, поскольку в обязанности школы входит создание безопасных условий обучения, воспитания и присмотра за обучающимися.

Решением Правдинского районного суда со Службы ветеринарии Калининградской области и МБОУ Правдинского муниципального округа «Средняя школа г. Правдинска» в пользу пострадавшей школьницы взыскана компенсация морального вреда в размере по 10 000 рублей с каждого. Решение не вступило в законную силу. Ранее такое же решение было принято и в пользу пострадавшего мальчика. 

Получить оперативный комментарий в Службе и образовательном учреждении не удалось.

Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter