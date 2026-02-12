Решетников заявил о тенденции снижения инфляции в РФ после всплеска в январе

Глава Минэкономразвития России Максим Решетников заявил о снижении инфляции в стране после всплеска в начале января, который он связал с ростом НДС и переносом удорожания плодоовощной продукции с декабря. Министр также отметил тенденцию к дальнейшему замедлению показателя в ближайшее время. Об этом сообщает ТАСС.

«Инфляция в конце прошлого года замедлилась благодаря совместным усилиям Банка России и правительства. Конечно, благодаря жесткой ДКП (денежно-кредитной политики) со стороны ЦБ», — сказал министр, выступая на комитете Госдумы по экономической политике.

Решетников напомнил, что последние цифры по годовой инфляции — 6,4%. «И идет некоторое понижение. С начала года был определенный всплеск, связанный с НДС и переносом продовольственной инфляции отчасти на январь — плодоовощи дешевели в декабре, а в январе был некоторый отскок. Дальше, мы понимаем, она будет замедляться и нормализоваться, и двигаться к целевому диапазону (4%). По всем тенденциям мы это видим», — подчеркнул глава ведомства.

