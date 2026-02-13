В «Калининград-ГорТрансе» рассказали о росте пассажиропотока в 2025 году

Общий пассажиропоток «Калининград-ГорТранса» в 2025 году превысил 42 млн человек. Об этом рассказал директор предприятия Владимир Фомин на заседании постоянной комиссии по городскому хозяйству Совета депутатов Калининграда.

«​​Общий пассажиропоток в 2025 году составил 42 233 000 пассажиров, что на 3 608 000 пассажиров или на 9% больше, чем в 2024 году, в том числе по видам транспорта: автобусные перевозки 27 738 000 пассажиров, что на 3 071 000 пассажиров больше, чем в 2024 году, троллейбусные перевозки — 8 081 000 пассажиров, что на 493 000 больше, чем в 2024 году, трамвайные перевозки — 6 414 000 пассажиров, что на 56 000 пассажиров меньше, чем в 2024 году», — рассказал Фомин. Снижение числа пассажиров трамвая он объяснил частичным закрытием пятого маршрута во время ремонта Фестивальной аллеи.

Доходы предприятия в 2025 году составили 2 811 264 000 рублей, что на 715 млн больше, чем в 2024 году (+34%). В структуре доходов преобладают доходы от продажи билетов. В 2025 году этот показатель составил 1 073 292 000 рублей при себестоимости реализованных услуг по перевозке пассажиров — 2 346 291 000 рублей. Чистая прибыль предприятия в 2025 году составила 130 млн рублей — на 112 млн больше, чем годом ранее. По словам Фомина, пока это предварительные показатели.

Как сообщалось ранее, за первые три недели 2026 года автобусы, троллейбусы и трамваи «Калининград-ГорТранса» перевезли 1 655 305 пассажиров, что на 299 922 больше, чем за аналогичный период прошлого года.