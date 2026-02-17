Герой труда: в Калининграде пройдет лекция о Валерии Брюсове

Фото: калининградская ЦБС
Фото: калининградская ЦБС
Все новости по теме: Афиша

В Доме книжного наследия имени Н.С. Гумилева 25 февраля в 18:30 пройдет вторая лекция из цикла «Серебряный век русской культуры в лицах». Лекция посвящена Валерию Брюсову и называется «„Герой труда“ Валерий Брюсов» (12+). Об этом сообщает калининградская ЦБС.

«„Герой труда“ − так назвала Валерия Яковлевича Брюсова Цветаева в одноименном эссе. Брюсов действительно уникален: его поэтический трудоголизм, его воля, заменившая Музу, создали не очень характерного для русской поэзии героя — поэта-волюнтариста, завладевшего рифмой, как формулой, жаждущего её себе подчинить, сделать своей слугой», — следует из анонса.

Современные исследователи Брюсова и авторы его биографии назвали его «властолюбивым литературным вождем с „самодержавными“ замашками». Вадим Шершеневич, отмечая особенный острый ум поэта, писал о нем так: «Брюсов кидался на все, и все, на что он кидался, он изучал необычайно досконально».

«На лекции мы присмотримся к уникальности Брюсова, почитаем его поэзию, критические статьи и переводы и постараемся понять, почему современники Брюсова называли его магом» — рассказала лектор, кандидат филологических наук Анастасия Крысанова.

Вход свободный. Необходима регистрация по ссылке.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]


Telegram | MAX
Обсудить в ВКонтакте
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter