Герой труда: в Калининграде пройдет лекция о Валерии Брюсове

В Доме книжного наследия имени Н.С. Гумилева 25 февраля в 18:30 пройдет вторая лекция из цикла «Серебряный век русской культуры в лицах». Лекция посвящена Валерию Брюсову и называется «„Герой труда“ Валерий Брюсов» (12+). Об этом сообщает калининградская ЦБС.

«„Герой труда“ − так назвала Валерия Яковлевича Брюсова Цветаева в одноименном эссе. Брюсов действительно уникален: его поэтический трудоголизм, его воля, заменившая Музу, создали не очень характерного для русской поэзии героя — поэта-волюнтариста, завладевшего рифмой, как формулой, жаждущего её себе подчинить, сделать своей слугой», — следует из анонса.

Современные исследователи Брюсова и авторы его биографии назвали его «властолюбивым литературным вождем с „самодержавными“ замашками». Вадим Шершеневич, отмечая особенный острый ум поэта, писал о нем так: «Брюсов кидался на все, и все, на что он кидался, он изучал необычайно досконально».

«На лекции мы присмотримся к уникальности Брюсова, почитаем его поэзию, критические статьи и переводы и постараемся понять, почему современники Брюсова называли его магом» — рассказала лектор, кандидат филологических наук Анастасия Крысанова.

Вход свободный. Необходима регистрация по ссылке.