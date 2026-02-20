В Калининграде согласовали строительство детского сада на ул. Лучинского

Губернатор Алексей Беспрозванных принял решение передать из областной собственности в муниципальную земельный участок на ул. Генерала Лучинского в Калининграде для строительства детского сада. Об этом сообщила глава горадминистрации Елена Дятлова во время прямого эфира в соцсети «ВКонтакте».

«Будем заниматься проектированием детского сада на ул. Лучинского. Это напротив новой строящейся школы на ул. Мариенко. Почему там? В ходе выезда губернатора на объект строительства школы на ул. Мариенко мы вместе прошли по данному микрорайону и Алексей Сергеевич принял решение, что он земельный участок, который находится в областной собственности, передаст в собственность города Калининграда для проектирования и строительства детского сада. Это очень удобно, потому что в том районе образуется как раз такой образовательный кластер: детский сад и прямо через дорогу новая большая школа», — рассказала сити-менеджер.

По её словам, в настоящее время уже ведутся работы по приёмке данного участка в муниципальную собственность. Далее необходимо будет внести изменения в документы территориального планирования. За основу планируют взять проект детского сада на ул. Благовещенской. «Он очень он хорошо туда садится», — отметила Дятлова. Для новой школы и детского сада также планируют обустроить парковку.

О том, что власти рассматривают возможность строительства детского сада на участке с кадастровым номером 39:15:131908:15, закреплённом за психиатрической больницей № 1, Елена Дятлова сообщала в августе 2025 года. «Если губернатор акцептует данное решение, это будет оптимально для создания образовательного кластера с существующими подъездными путями», — сказала тогда глава горадминистрации. Под нужды здравоохранения город намерен подобрать другой земельный участок.