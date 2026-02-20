Мэрия Калининграда «на всякий случай» закупила еще 2 000 тонн промышленной соли

Мэрия Калининграда «на всякий случай» закупила еще 2 000 тонн промышленной соли
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Мэрия Калининграда решила закупить для МБУ «Чистота» еще две тысячи тонн промышленной соли. Соответствующие закупки (две закупки на общую сумму 20 млн рублей) признаны состоявшимися 20 февраля.

В пресс-службе горадминистрации отметили, что соль на складах «Чистоты» еще есть, однако коммунальщики решили подстраховаться.

«Это на всякий случай, чтобы были запасы. Вдруг зима еще затянется», — добавили в мэрии.

Отметим, что в начале февраля город уже закупал промышленную соль для обработки улиц на 30 млн рублей и почти на такую же сумму в конце января. О том, как интенсивно она расходуется, можно судить по публикациям главы администрации города Елены Дятловой. 28 января она сообщила в своем телеграм-канале, что меньше, чем за 12 часов для обработки улиц Калининграда было использовано почти 400 тонн соли и более 6 тонн песко-соляной смеси, а также около 8 кубометров солевого раствора.

