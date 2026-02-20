Мэрия Калининграда «на всякий случай» закупила еще 2 000 тонн промышленной соли

Мэрия Калининграда решила закупить для МБУ «Чистота» еще две тысячи тонн промышленной соли. Соответствующие закупки (две закупки на общую сумму 20 млн рублей) признаны состоявшимися 20 февраля.

В пресс-службе горадминистрации отметили, что соль на складах «Чистоты» еще есть, однако коммунальщики решили подстраховаться.

«Это на всякий случай, чтобы были запасы. Вдруг зима еще затянется», — добавили в мэрии.

Отметим, что в начале февраля город уже закупал промышленную соль для обработки улиц на 30 млн рублей и почти на такую же сумму в конце января. О том, как интенсивно она расходуется, можно судить по публикациям главы администрации города Елены Дятловой. 28 января она сообщила в своем телеграм-канале, что меньше, чем за 12 часов для обработки улиц Калининграда было использовано почти 400 тонн соли и более 6 тонн песко-соляной смеси, а также около 8 кубометров солевого раствора.