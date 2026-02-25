«Калининградгазификация» заказывает счётчики на 13,7 млн рублей

Все новости по теме: Госзакупки
«Калининградгазификация» заказывает счётчики на 13,7 млн рублей

АО «Калининградгазификация» ищет поставщика бытовых газовых счётчиков. Всего приобрести планируют 3630 приборов. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Заявки на участие в торгах принимают с 26 февраля по 13 марта. Итоги аукциона планируют подвести 19 марта.

Поставить необходимо семь видов бытовых счётчиков газа с механической термокомпенсацией и без неё. Товар должен быть произведён не ранее первого квартала 2026 года. Средняя цена одного прибора — от 3639 до 4904 рублей. Максимальная цена контракта — 13 755 952 рубля. Время действия договора — с даты подписания до 31 марта 2027 года. Место поставки — склад на ул. Сибирякова, 17.

