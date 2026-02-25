Из-за атаки дронов на предприятие в Смоленской области погибли семь человек

Из-за атаки дронов на предприятие в Смоленской области погибли семь человек
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Спецоперация России на Украине

В ночь на среду, 25 февраля, атаке украинских дронов подверглось гражданское производственное предприятие азотных удобрений ПАО «Дорогобуж». О последствиях налета в своем телеграм-канале сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин, который уточнил, что над регионом было сбито 14 украинских дронов.

«К сожалению, есть жертвы среди мирного населения, — сообщил Анохин. — По предварительной информации, в результате варварской террористической атаки ВСУ погибли четверо и ранено десять сотрудников предприятия. Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение, где им оказывается необходимая помощь. На месте происшествия работают спасатели, которые локализовали очаги возгорания. В минимизации возможных угроз населению рассматривается вопрос об эвакуации жителей близлежащего населённого пункта».

Позднее «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу СКР сообщил, что число жертв в результате атаки выросло до семи.

«Правительство Смоленской области окажет всю необходимую помощь семьям пострадавших и погибших, — добавил губернатор. — Для оценки последствий будут привлечены специалисты Ростехнадзора и Росприроднадзора».

