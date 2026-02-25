Власти Балтийска ищут подрядчика для благоустройства территории «Поля Чудес»

Администрация Балтийска ищет подрядчика для благоустройства общественного пространства в районе дома № 65 по проспекту Ленина. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Начальная цена договора — 62,9 млн рублей. Заявки на участие в электронном аукционе принимают до 2 марта, итоги подведут на следующий день. Согласно проекту договора, работы необходимо закончить не позднее 2 декабря 2026 года.

Ранее в администрации Балтийска рассказали, что сейчас покрытия из железобетонных плит на территории общественного пространства находятся в неудовлетворительном состоянии. Там также отсутствуют освещение и элементы малых архитектурных форм.





Изображение: администрация округа



Проект предусматривает устройство тротуаров, площадок, проезда и автостоянки с покрытием из тротуарной плитки, а также установку малых архитектурных форм, посев газонов, посадку деревьев и устройство наружного освещения. Предполагается, что его реализация «значительно повысит эстетическую привлекательность и экологическую устойчивость центра города».

Ранее экс-глава администрации Балтийска Сергей Мельников обещал расчистить «Поле чудес» от коммерческих павильонов и провести реконструкцию площади к 2024 году. В январе 2024-го сообщалось, что власти муниципалитета разработали проект ремонта центральной площади города, однако реализации проекта мешали собственники расположенных там торговых павильонов.

В декабре 2024 года сообщалось, что власти Балтийского городского округа планировали начать благоустройство центра города в 2025 году. Оно должно было проходить поэтапно.