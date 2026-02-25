Власти Балтийска ищут подрядчика для благоустройства территории «Поля Чудес»

Власти Балтийска ищут подрядчика для благоустройства территории «Поля Чудес»
Изображение: администрация округа
Все новости по теме: Госзакупки

Администрация Балтийска ищет подрядчика для благоустройства общественного пространства в районе дома № 65 по проспекту Ленина. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Начальная цена договора — 62,9 млн рублей. Заявки на участие в электронном аукционе принимают до 2 марта, итоги подведут на следующий день. Согласно проекту договора, работы необходимо закончить не позднее 2 декабря 2026 года.

Ранее в администрации Балтийска рассказали, что сейчас покрытия из железобетонных плит на территории общественного пространства находятся в неудовлетворительном состоянии. Там также отсутствуют освещение и элементы малых архитектурных форм.

l7oabgu24ih9n0pyj95n11v38lg8qybq.png

Изображение: администрация округа

Проект предусматривает устройство тротуаров, площадок, проезда и автостоянки с покрытием из тротуарной плитки, а также установку малых архитектурных форм, посев газонов, посадку деревьев и устройство наружного освещения. Предполагается, что его реализация «значительно повысит эстетическую привлекательность и экологическую устойчивость центра города».

Ранее экс-глава администрации Балтийска Сергей Мельников обещал расчистить «Поле чудес» от коммерческих павильонов и провести реконструкцию площади к 2024 году. В январе 2024-го сообщалось, что власти муниципалитета разработали проект ремонта центральной площади города, однако реализации проекта мешали собственники расположенных там торговых павильонов.

В декабре 2024 года сообщалось, что власти Балтийского городского округа планировали начать благоустройство центра города в 2025 году. Оно должно было проходить поэтапно.

Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter