Суд назначил дату заседания по делу об убийстве 7-летнего мальчика в Черняховске

Суд продлил срок заключения под стражей семейной паре из Черняховска — фигурантам уголовного дела об убийстве семилетнего мальчика, а также назначил дату первого заседания. Об этом сообщила пресс-служба областного суда.

Срок действия меры пресечения, избранной на период досудебного производства, истекает 27 февраля 2026 года, в связи с этим Калининградский областной суд продлил срок содержания обвиняемых под стражей до 27 апреля 2026 года. Первое заседание по уголовному делу об убийстве ребенка состоится 10 марта 2026 года в 10 часов. Дело рассматривает председатель Калининградского областного суда Евгений Быков.

Напомним, 42-летний житель Черняховска обвиняется в совершении убийства ребенка (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и иных преступлений (п. «а», «г», «е» части 2 ст. 117 УК РФ — истязание, п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ — причинение тяжкого вреда здоровью, ст. 125 УК РФ — оставление в опасности). Его жена — мать погибшего мальчика — в совершении преступлений, предусмотренных п. «а», «г», «е» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание), ст. 125 УК РФ (оставление в опасности) и ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).

Напомним, 16 февраля региональный СК сообщил о завершении расследования уголовного дела в отношении 44-летнего жителя Черняховска и его 31-летней жены. По версии следствия, с 29 января по 1 февраля 2025 года обвиняемый, находясь дома в состоянии наркотического опьянения, избил 7-летнего пасынка за отказ заниматься физическими упражнениями. Отчим нанес ребенку не менее 35 ударов руками по голове и телу, причинив смертельные травмы. При этом злоумышленник и его супруга по совместной договоренности не приняли меры по оказанию ребенку медпомощи, что в итоге привело к смерти мальчика через непродолжительное время. Далее, желая избежать уголовного наказания за совершенное преступление, обвиняемый поместил тело ребенка в сумку, вывез в болотистую местность в черте Черняховска и выбросил в воду. При этом он убедил жену сообщить о безвестном исчезновении сына в правоохранительные органы, а затем сам создавал видимость активного поиска мальчика.

Избил отчим: что известно об убийстве 7-летнего мальчика в Черняховске