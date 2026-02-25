В Калининградской области сократились объемы досрочного погашения ипотеки

В Калининградской области по итогам 2025 года объём досрочного погашения ипотеки сократился на 8,8% по сравнению с 2024-м. Об этом на основе статистики Центрального банка сообщают аналитики коллекторского агентства «Долговой консультант».

На досрочное погашение ипотеки в прошлом году жители области направили 7,878 млн руб. Годом ранее этот показатель находился на уровне 8,639 млн руб. Доля Калининградской области в совокупном объёме погашений по стране осталась на уровне 0,6%.

В России объём досрочного погашения ипотеки по итогам 2025 года сократился на 17%. В денежном выражении разница превысила 253 млрд руб.

За год на досрочное погашение ипотечных кредитов заёмщики направили 1,23 трлн руб. Это сопоставимо с 6% общей задолженности по ипотечным кредитам на 1 января 2026-го. По итогам 2024 года объём денег, направленных заёмщиками на досрочное погашение, превысил 1,48 трлн руб. или 7,7% от задолженности на 1 января 2025-го.

«Снижение темпов досрочного погашения на 17% говорит о том, что у заёмщиков снизился объём свободных денег. И если раньше они свои сбережения могли направлять на досрочное закрытие кредитов, то сейчас таких заёмщиков стало меньше. Но есть и другая, более очевидная причина: растёт уровень финансовой грамотности. Ставки по ипотеке, выданной до 2023 года, ниже, чем текущие ставки по депозитам. Часть заёмщиков аккумулирует на депозитах средства, которые раньше могли быть направлены на частичное досрочное погашение ипотеки. В результате таких действий заемщик получает дополнительный доход в размере приблизительно 2%-5% годовых на разнице ставок на сумму сбережений, но при таком подходе ни срок ипотеки, ни сумма процентов не сокращаются», — отметил генеральный директор агентства Денис Аксёнов.