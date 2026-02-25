В Калининграде начали применять щадящую методику удаления опухолей прямой кишки

В Калининграде начали применять щадящую методику удаления опухолей прямой кишки
Фото: минздрав Калининградской области

В Калининградской областной клинической больнице провели уникальную для региона операцию по удалению доброкачественной опухоли нижнего отдела кишечника с использованием трансанальной эндоскопической методики (ТЭО). Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения.

Пациентом стал 65-летний мужчина. Вмешательство выполнили без разрезов на брюшной стенке — доступ к опухоли осуществлялся через просвет кишечника с помощью операционного ректоскопа. Изображение операционного поля выводится на монитор с увеличением и подсветкой, что позволяет хирургу послойно иссекать ткани и контролировать границы удаления.

Как отметил заведующий колопроктологическим отделением областной клинической больницы Евгений Анохин, такая технология позволяет удалить патологический очаг, максимально сохранив здоровую слизистую и мышечную структуру органа. Отсутствие обширной хирургической раны снижает болевой синдром и риск осложнений, а также сокращает период реабилитации.

Современный операционный ректоскоп стоимостью 4,5 млн рублей был приобретён в конце 2025 года. Ранее пациентов с подобными патологиями направляли в федеральные центры либо выполняли более травматичные операции, в том числе с возможным формированием стомы.

В сообщении отмечают, что ежегодно по данной методике смогут проходить лечение около 50 пациентов с опухолями прямой кишки. Срок госпитализации при применении ТЭО составляет в среднем 3-4 дня.

