Путин присвоил Денису Мантурову звание Героя России

Первому вице-премьеру Денису Мантурову присвоено звание Героя России. Об этом стало известно из поздравления главы Росгвардии Виктора Золотова, пишет «Коммерсант».

В среду в Росгвардии состоялось расширенное заседание коллегии. Глава ведомства поблагодарил собравшихся за участие и отдельно обратился к зампреду правительства.

«От имени личного состава Росгвардии поздравил Дениса Мантурова с прошедшим днём рождения (23 февраля — прим. „Нового Калининграда“) и присвоением высшего звания Героя России», — сообщила пресс-служба ведомства.

С 2012 по 2024 год Денис Мантуров возглавлял Минпромторг. Стал заместителем председателя правительства в мае 2022 года. Летом того же года возглавил коллегию Военно-промышленной комиссии. Первым вице-премьером был назначен спустя два года. В правительстве курирует оборонно-промышленный комплекс.

Экс-губернатор Калининградской области Антон Алиханов сменил Дениса Мантурова на посту министра промышленности и торговли РФ в мае 2024 года. В июле 2025 года Мантуров и Алиханов вошли в состав оргкомитета по празднованию 80-летия образования Калининградской области.