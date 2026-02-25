Мишустин назвал ключевые задачи правительства РФ на 2026 год

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время отчёта о работе в Госдуме назвал ключевые задачи правительства на 2026 год. Список состоит из шести пунктов, пишут «Ведомости».

Первой задачей премьер назвал повышение демографии. Мишустин отметил, что в этом вопросе необходимо поднимать благополучие семей с детьми, совершенствуя меры социальной поддержки.

Второй задачей является формулировка платформы для выхода на темпы роста отечественной экономики. «Чтобы усилить долгосрочное и устойчивое развитие регионов и государства в целом», — отметил глава правительства. Для этого нужно создавать хорошо оплачиваемые рабочие места в передовых сферах экономики до расширения выпуска конкурентоспособных отечественных товаров.

Третья задача — изменение структуры внешней экономики, необходимо сделать упор на поставки высокотехнологичной продукции.

Четвертой задачей Мишустин назвал формирование прозрачной конкурентной деловой среды.

Пятая задача — повышение производительности труда за счёт внедрения передовых технологий.

Заключительная шестая задача заключается в постоянном технологическом обновлении в ключевых отраслях.