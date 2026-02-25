Мишустин назвал ключевые задачи правительства РФ на 2026 год

Все новости по теме: Госдума восьмого созыва
Мишустин назвал ключевые задачи правительства РФ на 2026 год

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время отчёта о работе в Госдуме назвал ключевые задачи правительства на 2026 год. Список состоит из шести пунктов, пишут «Ведомости».

Первой задачей премьер назвал повышение демографии. Мишустин отметил, что в этом вопросе необходимо поднимать благополучие семей с детьми, совершенствуя меры социальной поддержки.

Второй задачей является формулировка платформы для выхода на темпы роста отечественной экономики. «Чтобы усилить долгосрочное и устойчивое развитие регионов и государства в целом», — отметил глава правительства. Для этого нужно создавать хорошо оплачиваемые рабочие места в передовых сферах экономики до расширения выпуска конкурентоспособных отечественных товаров.

Третья задача — изменение структуры внешней экономики, необходимо сделать упор на поставки высокотехнологичной продукции.

Четвертой задачей Мишустин назвал формирование прозрачной конкурентной деловой среды.

Пятая задача — повышение производительности труда за счёт внедрения передовых технологий.

Заключительная шестая задача заключается в постоянном технологическом обновлении в ключевых отраслях.

Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter