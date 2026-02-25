Служба госохраны отказалась признать скульптуры сфинксов ОКН

Областные власти отказались включить две скульптуры сфинксов из искусственного камня 1930-х годов в единый госреестр объектов культурного наследия. Соответствующий приказ от 17 февраля за подписью руководителя Службы государственной охраны объектов культурного наследия Калининградской области Евгения Маслова размещен на портале официально опубликованных правовых актов.

Служба согласилась с заключением историко-культурной экспертизы, содержащей «вывод о необоснованности включения выявленного объекта культурного наследия „Скульптуры „Сфинксы“ (две скульптуры, искусственный камень)“, 30-е годы XX века, Калининградская область, город Светлогорск, городской парк, в единый государственный реестр обьектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ». Помимо прочего, скульптуры исключили из перечня выявленных объектов культурного наследия, утвержденного приказом Службы от 28 марта 2011 года.

Приказ вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.

По данным портала «prussia39», скульптуры установили в Раушене на входе в Лиственничный парк справа и слева от центральной дорожки в 1930-х годах. Первоначально скульптуры сфинксов были установлены в 1906 году у комплекса отеля «Дюна» на улице Пляжной (сейчас — улица Ленина). В 1991 году их вернули на историческое место снова.