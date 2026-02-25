В Калининградской области намерены продолжить учет животных в охотничьих угодьях

В охотничьих угодьях Калининградской области продолжат учетные работы. Они запланированы на 28 февраля. Об этом сообщила пресс-служба минприроды региона.

Учетные мероприятия пройдут в следующих общедоступных охотничьих угодьях:

Жилинское;

Лунинское;

Неманское;

Тавское;

Черняховское.

«Специалисты проведут мониторинг состояния объектов животного мира, чтобы актуализировать данные для рационального использования охотничьих ресурсов и сохранения биоразнообразия региона», — пояснили в ведомстве.

В середине февраля стало известно, что в Калининградской области переносятся сроки проведения работ по учету диких животных методом шумового прогона. Это необходимо для исключения дополнительного беспокойства, которое может привести к летальному исходу, во время холодов.

Ранее о «критической ситуации» в лесах Калининградской области сообщилив региональном минприроды. Министерство обратилось к жителям региона за помощью в организации подкормочных площадок.

Председатель Общества охотников и рыболовов Калининградской области Олег Белкин также отмечал, что порядка 10% диких животных могут погибнуть на территории региона из-за аномально холодной зимы. Хуже всего, по его словам, приходится косулям, которые ранят ноги из-за снежного наста и могут получить воспаление лёгких, если ложатся спать на снег. Порядка 50% куропаток могут погибнуть, потому что не могут скрыться от хищников.