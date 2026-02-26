Военный суд вынес приговор за поджог электроподстанции

Военный суд вынес приговор за поджог электроподстанции
Фото: Виталий Невар / «Новый Калининград»
Балтийский флотский военный суд вынес приговор по уголовному делу о поджоге электрической подстанции, который квалифицирован как диверсия, совершенная в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности Российской Федерации. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Как отметили в пресс-службе, подсудимая признана виновной по п. «б» ч. 2 ст. 281 УК РФ — в совершении поджога, направленного на разрушение и повреждение объекта энергетической инфраструктуры, что повлекло причинение значительного имущественного ущерба.

Суд назначил ей наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, на основании ст. 48 УК РФ осужденная лишена воинского звания «ефрейтор».

Уголовное дело было возбуждено и расследовано военным следственным отделом Следственного комитета России по Калининградскому гарнизону. Обвинительное заключение утвердил первый заместитель военного прокурора Балтийского флота.

Приговор в законную силу не вступил.

