Власти выделили 839 млн рублей на программу конкретных дел в муниципалитетах

По решению губернатора Алексея Беспрозванных на программу конкретных дел в муниципалитетах выделили 839 млн рублей. Как сообщает пресс-служба правительства, в этом году планируется реализовать 132 мероприятия в рамках программы.

«В этом году порядка 839 млн рублей в рамках программы конкретных дел пойдут в города и посёлки на уличное освещение, общественные пространства, благоустройство дворов и ещё на десятки востребованных инициатив, направленных на повышение качества жизни. Муниципалитеты прошли отбор проектов и уже начинают их реализацию. Если обобщить, то за два года сумма увеличилась практически в пять раз», — отметил глава региона.

Больше всего средств в этом году направляется на системы водоснабжения и водоотведения. Речь идет о муниципалитетах, которые не обслуживает областной Водоканал: там проведут капитальный ремонт сетей и установят станции водоподготовки. Так, в Краснознаменском округе отремонтируют две артезианские скважины и обновят более пяти км сетей, а под Гусевом установят три станции водоподготовки.

Второй блок — это создание комфортной и безопасной инфраструктуры. В Полесском округе появятся новые детские площадки в посёлках Красный Бор, Ильичево, Бригадное и Зелёное. В Черняховске приведут в порядок пешеходную инфраструктуру: отремонтируют и обустроят более 2 тыс. кв. м тротуара. В десяти округах предусмотрен капремонт и обустройство уличного освещения.

Мероприятия программы также затронут и знаковые для муниципалитетов места. Например, в Янтарном благоустроят прилегающую территорию к парку имени М. Беккера и установят архитектурный ансамбль «Ротонда», а в Советском округе установят новую въездную стелу. В Мамоново благоустроят сквер памяти участникам и героям СВО.

Ранее сообщалось, что Янтарному одобрили заявку в «Программу конкретных дел» на устройство сетей наружного освещения. Общая сумма затрат — 20,963 млн рублей, из них 13,189 млн рублей выделено из средств областного бюджета.