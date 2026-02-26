Жителя Черняховского района ждет суд по обвинению в подготовке теракта и госизмене (видео)

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 38-летнего жителя Черняховского района, обвиняемого в приготовлении к террористическому акту, государственной измене, незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ и боеприпасов. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Уголовное дело возбуждено и расследовано региональным УФСБ. По версии следствия, в 2024 году обвиняемый по заданию представителя вооруженных сил Украины согласился совершить в Калининградской области террористический акт. Для этого он произвел фотосъемку предполагаемого объекта, оценку его антитеррористической и противодиверсионной защиты и передал указанную информацию представителю ВСУ, после чего получил от соучастников самодельное взрывное устройство для исполнения теракта. Преступные действия обвиняемого были пресечены сотрудниками УФСБ. В ходе обыска в жилище злоумышленника были обнаружены и изъяты боеприпасы к огнестрельному оружию.

Уголовное дело направлено в Балтийский флотский военный суд для рассмотрения по существу.