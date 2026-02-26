Архитектурный символ: весной в неокампусе планируют установить часы с подсветкой

Весной в 60-метровой башне будущего корпуса Высшей школы философии и социальных наук БФУ им. Канта установят часы диаметром 3 тыс. мм. Они будут состоять из четырех циферблатов, ориентированных на четыре стороны света. Каждый из них имеет 16 извлекаемых сегментов из каленого стекла, тонированного внутри светорассеивающей пленкой белого цвета. Об этом сообщает отдел медиасопровождения университета.

Башня с часами должна стать «архитектурным символом» неокампуса «Кантиана». Созданием механизма, корпусов и циферблатов занимался часовой мастер Евгений Миронов. «Для изготовления часов применяются особо прочные материалы, которые позволяют увеличить срок службы часов. Часы не боятся неблагоприятных воздействий окружающей среды, не подвержены механическим воздействиям. Часы рассчитаны на десятилетия эксплуатации», — рассказал он.

Часы оснащены четырьмя видами RGB-подсветки, управлять которой можно будет с помощью Wi-Fi контроллера, интегрированного в корпус часов. «Впервые в России RGB-подсветкой оснастили также и стрелки циферблатов. Можно будет создавать не только статическую цветовую картину, но и, например, на время новогодних праздников, включать динамическую подсветку синхронно с ходом часов, — подчеркнул Миронов. — Объемные римские цифры имеют внутреннюю подсветку по технологии „день/ночь“. То есть днем цифры будут черного цвета, а ночью светиться любыми цветами, согласно различным сценариям динамической RGB-подсветки. Данный эффект достигается применением для их изготовления перфорированной нержавеющей стали в герметичном корпусе из нержавейки. Часы также можно будет оснастить системой боя».

Строители кампуса начнут устанавливать шпиль на башню в начале марта. Установка часов запланирована на весну 2026 года.





Изображение: БФУ им. Канта



Напомним, что неокампус БФУ им. Канта — один из 25 кампусов, которые возводятся в российских регионах по решению президента Владимира Путина в рамках национального проекта «Молодёжь и дети». Предполагается, что комплекс в Калининграде объединит шесть учебных корпусов и два общежития на 2,5 тыс. мест с коворкингами, фитнес-зоной, фудкортом и рекреационными зонами.

В мае 2024 года были введены в эксплуатацию первые два объекта кампуса «Кантиана»: многофункциональный университетский центр и используемое для открытых лекций, презентаций и встреч помещение «БФУ Экспо».

В начале ноября 2025 года министерство градостроительной политики Калининградской области выдало БФУ имени Канта разрешение на ввод в эксплуатацию одного из общежитий кампуса «Кантиана». Заселять студентов в первое общежитие кампуса начали в декабре 2025 года.

В конце января 2026 года состоялось торжественное открытие двух общежитий университета, в котором по видеосвязи принял участие президент России Владимир Путин. В двух зданиях смогут проживать почти 2,5 тыс. студентов. Для них в каждом блоке предусмотрены вай-фай подключение и IP-телефония, столовая на 360 посадочных мест, тренажерный зал, прачечная, места для хранения велосипедов, медпункт, более 30 пространств для самостоятельной работы и внеучебной деятельности.

Техническая готовность кампуса в июне 2025-го составляла 61%, в сентябре — 71%. Территорию кампуса благоустроили более чем на 50%. Завершить работы планировалось до конца 2025-го. Строительная готовность корпуса «Биомед» в январе 2026 года составляла 70%. В конце февраля она достигла 82%.