«Двойной удар»: арт-пространство «Ворота» в четверг открывает выставку концертом

Фото предоставлено арт-пространством «Ворота»
Фото предоставлено арт-пространством «Ворота»
В четверг, 26 февраля, в арт-пространстве «Ворота» состоится открытие выставки современной мозаики (6+), к которому организаторы решили приурочить «живой» концерт. Об этом сообщает телеграм-канал «Ворот».

«В этот вечер мы решили удивить вас по-настоящему. В 19:00 мы ждем вас на открытии выставки современной мозаики Юрия Чернышова, а в 19:30 для всех гостей пространства случится музыкальный сюрприз. Специальный гость — AFOS. Это сольный проект с философией „всё сам“. Живая электроника здесь сплетается с бас-гитарой, рождая уникальный саунд на стыке indie-dance и electropunk. Это будет честно, громко и очень атмосферно. Мы очень хотим, чтобы этот вечер запомнился. Приходите смотреть мозаику, слушать музыку и удивляться вместе с нами», — приглашают организаторы.

Напомним, ранее сообщалось, что в арт-пространстве «Ворота» 26 февраля состоится открытие выставки современной мозаики «Предмет, возможно, краткосрочного использования» от калининградского автора Юрия Чернышова (6+). «В экспозиции показаны обычные предметы повседневной жизни — утоптанные, частично погребённые, словно забытые. У них больше нет владельцев, функций или объяснений. Они лишены привычного контекста, и от них остаются только материал и форма. Выставка задаёт простой вопрос — что останется после нас?» — говорилось в анонсе.

Арт-пространство «Ворота»: Литовский вал, 61. Вход свободный.

