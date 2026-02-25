Мэрия потребовала у энергетиков убрать опасный раскоп на проспекте Мира (видео)

В Калининграде на проспекте Мира энергетики оставили глубокий раскоп в районе дома № 80, из-за которого специалисты мэрии города составили на них акт. О том, что полутораметровая яма на тротуаре появилась больше недели назад, и во время паводка она до краёв наполнилась водой, «Новому Калининграду» сообщили очевидцы. При этом ограждение около раскопа отсутствует, и пешеходам приходится обходить его по проезжей части.

В пресс-службе мэрии города уточнили, что раскопки представители «Россети-Янтарь» проводили без соответствующего ордера.

«МКУ „Калининградская служба заказчика“ выписало акт за работу без разрешения и неубранный обратный грунт. „Россети-Янтарь“ за разрешением не обратились», — пояснили в мэрии.

В свою очередь в пресс-службе оператора пояснили, что яму они пока убрать не могут из-за погодных условий.

«Энергетики отремонтировали кабельную линию 10 кВ для повышения надежности электроснабжения потребителей в районе проспекта Мира в Калининграде. Место работ огородили, однако часть конструкций была украдена. Восстановление тротуарной плитки возможно только после наступления теплой и сухой погоды без резких перепадов температур. В настоящее время ограждение восстановлено. Плитка будет уложена после установления благоприятных погодных условий», — сообщили в пресс-службе компании.