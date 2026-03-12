В мэрии рассказали, когда Калининград приведут в порядок после зимы

В марте-апреле в Калининграде пройдет месячник чистоты, в ходе которого город приведут в порядок после зимы. Об этом сообщили представители мэрии в комментариях на странице Алексей Беспрозванных «ВКонтакте».

Жители пожаловались на «критическое санитарное состояние» Калининграда после схода снега. Как отмечают комментаторы, если центр был приведен в порядок относительно быстро, то «стоит свернуть и углубиться, как мы видим картину грязных трущоб. Городские тротуары, городские газоны, внутриквартальные проезды и дворы многоквартирных домов буквально утопают в мусоре, скопившемся за зиму».

«Действительно, после схода снега в городе осталось очень много мусора. „Чистота“ постепенно приводит территории в порядок. Традиционно в марте-апреле пройдет месячник чистоты, в ходе которого муниципалитет, в том числе с помощью субботников, приведет Калининград в порядок», — ответили в мэрии.