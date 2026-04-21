Власти уточнили сроки завершения строительства новой школы в Калининграде

Планируемый срок завершения строительства школы на ул. Героя России Мариенко в Калининграде — ноябрь 2027 года. Об этом сообщила и.о. председателя комитета по образованию горадминистрации Наталья Ивкова на заседании комиссии по местному самоуправлению и социальной политике городского Совета депутатов.

«В 2025 году в рамках регионального проекта „Всё лучшее детям“ национального проекта „Молодёжь и дети“ начато строительство общеобразовательной школы по улице Героя России Мариенко в городе Калининграде на 1 725 мест. Планируемый срок завершения строительно-монтажных работ — ноябрь 2027 года», — отметила Ивкова, не вдаваясь в подробности.

Ранее отмечалось, что школа откроет двери для учащихся в сентябре 2027 года.

О том, что под школу на ул. Мариенко выделили земельный участок, стало известно в июле 2023 года. В том же году начали проектирование. За основу планировали взять проект школы № 59 на ул. Рассветной, однако во время подготовки документации изменилось законодательство, поэтому земельный участок пришлось укрупнять и разрабатывать новый проект. Работы выполняла компания «Асгард» и должна была завершить проектирование в 2024 году, однако этого не случилось. Как сообщалось на сайте администрации Калининграда в сентябре 2023 года, на проект было выделено 24 млн рублей. Стоимость строительства школы предварительно оценивали в 2,5 млрд рублей.

В марте 2025 года пресс-служба горадминистрации сообщила, что под школу выделен участок с кадастровым номером 39:15:131913:1938 (за филиалом Нахимовского училища) площадью 51 243 кв. метра, принадлежавший ранее Минобороны РФ. В апреле проект получил отрицательное заключение государственной экспертизы. В мае стало известно, что власти Калининграда рассчитывают получить положительное заключение госэкспертизы в июне. В конце июня проект прошёл госэкспертизу.

Контракт на строительство школы власти заключили в июле 2025 года с ООО СК «Чистоград» по максимальной стоимости — 4 274 315 789 рублей. Разрешение на строительство выдали в августе 2025 года. На строительно-монтажные работы отводится 798 дней, на ввод объекта в эксплуатацию — 30. Срок исполнения контракта — 11 ноября 2027 года. В октябре 2025 года готовность школы составляла 6%. Губернатор Алексей Беспрозванных планировал «жёстко контролировать» сроки строительства и рассмотреть возможность их сокращения. При этом на заседании комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре 2 марта директор департамента развития инфраструктуры Министерства просвещения РФ Сергей Пермяков, говоря о строительстве школы на ул. Мариенко, отметил следующее: «Динамика строительной готовности пока несколько смущает. За последние три месяца динамика — ноль». Цитату приводит портал «Руград». Алексей Беспрозванных ответил, что на самом деле на объекте всё идёт по плану и какие-либо риски отсутствуют.

Согласно данным портала госзакупок, к марту 2026 года контракт был исполнен на 71,2 млн рублей из 4,2 млрд (1,67%).

В школе планируют оборудовать 70 классных кабинетов, общественные пространства, библиотеку, видеотеку, две столовые (почти на 900 человек), зрительный зал, два спортзала, спортивные площадки на улице, теплицу и лабораторию природы. В четырехэтажном здании также установят пандусы и лифты. На подземном этаже предусмотрено укрытие на 550 человек.

В марте 2026 года стало известно, что строительство школы на ул. Мариенко подорожало на 1,2 млрд рублей.